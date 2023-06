Stadtregierung teilt nach Cupsieg mit: Freinacht in Bern

Die Young Boys holen sich nach dem Meistertitel auch den Cup. Der Gemeinderat spricht deshalb eine erneute Freinacht aus.

Nach 2020 sind die Young Boys wieder Cupsieger. Mit einem 3:2-Erfolg sicherte sich YB den insgesamt achten Cup und entthronte damit Vorjahressieger FC Lugano. Und das darf entsprechend gefeiert werden.

Der Gemeinderat schreibt auf seiner Website: "Wie bereits der Meistertitel kann auch der Cupsieg von YB in Bern wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden. In der Nacht auf morgen Montag ist Freinacht, die Gastgewerbebetriebe in der Stadt Bern können uneingeschränkt geöffnet bleiben."

adk 4 Juni, 2023 17:17