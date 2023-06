Teddy Okou posiert bereits im YB-Trikot

Flügelflitzer Teddy Okou, der den FC Stade Lausanne-Ouchy mit zum Aufstieg geschossen hat, liefert Hinweise auf einen baldigen Wechsel zu den Young Boys.

Berichten zufolge ist der 25-jährige Franzose beim Schweizer Double-Gewinner tatsächlich ein heisser Transferkandidat. Im Urlaub in Brasilien posiert Okou nun sogar schon im Trikot der Young Boys. Via Instagram veröffentlicht der Angreifer entsprechende Videos und Fotos. Erst vor wenigen Tagen liess er sich in einem Leibchen des FC Schaffhausen ablichten, das bekanntlich über dieselben Farben (Gelb und Schwarz) verfügt wie jenes von YB.

Ein Wechsel Okous nach Bern würde inzwischen niemanden mehr überraschen. Sein Vertrag in Lausanne läuft eigentlich noch für eine weitere Saison. In der abgelaufenen Saison glänzte er mit 19 Ligatoren und acht Assists.

psc 13 Juni, 2023 16:01