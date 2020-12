Siebatcheu köpfelt YB zum Sieg

Meister YB beendet das Kalenderjahr 2020 erfolgreich und gewinnt beim FC St. Gallen dank eines Doppelpacks von Nsame-Ersatz Jordan Siebatcheu mit 2:1.

Der 24-Jährige trifft für die Berner in der zweiten Halbzeit zweimal per Kopf und sichert dem Team von Trainer Gerardo Seoane damit den Sieg. St. Gallen kann nach 0:2-Rückstand zwar in der 83. Minute durch Tim Staubli noch verkürzen, ein Punktgewinn resultiert aber nicht mehr.

Somit steht auch fest, dass YB mit mindestens fünf Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz in die Winterpause geht. Zum vierten Mal in Folge überwintern die Berner als Erster.

psc 22 Dezember, 2020 22:23