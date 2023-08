Trotz Gegentorflut: YB holt keinen weiteren Abwehrspieler

Der BSC Young Boys ist noch ohne Niederlage, hinterlässt in der Defensive aber teilweise einen durchwachsenen Eindruck. Das Management beim Schweizer Doublesieger erkennt dennoch keinen Handlungsbedarf.

In Cedric Zesiger, Quentin Maceiras und kürzlich Joel Bichsel haben den BSC Young Boys drei Spieler aus der Abwehrkette verlassen. Hinzu kamen Saidy Janko und Noah Persson, der erstmals im Berner Trikot auflief.

Nun ist YB mit zwei Siegen und einem Remis in die neue Saison gestartet, belegt ungeschlagen den 2. Platz der Super League. Dennoch offenbaren sich regelmässig Schwächen in der Abwehr, wie etwa gegen Aufsteiger Yverdon oder Winterthur. Geben fünf Gegentore in drei Spielen Anlass, um noch mal nachzubessern?

Loris Benito als YB-Schwachstelle

Nein, stellt YB-Sportchef Steve von Bergen in der "Berner Zeitung" klar: "In der Abwehr sind wir komplett. Wenn nichts mehr passiert (Verletzungen etc.; Anm. d. Red.), dann geschieht auch transfermässig nichts mehr." Von Bergen und Co. planen Loris Benito derweil in der Zentrale ein.

In manchen Aktionen hinterliess dieser nicht den besten Eindruck. "Loris hat gezeigt, dass er alles mitbringt, was ein Innenverteidiger mitbringen muss: Zweikampfstärke, Schnelligkeit, Persönlichkeit. Wir haben keine Zweifel, dass er diese Position ausfüllen kann", stärkt von Bergen seinen Abwehrspieler.

