Verlässt Ulisses Garcia YB? Interesse aus Frankreich

Ulisses Garcia gehört im Doublesieger-Team des BSC Young Boys in der vorigen Saison zu den Aushängeschildern. Das macht ihn andernorts begehrt - zum Beispiel in Frankreich.

In den vergangenen Monaten gab es immer mal wieder Gerüchte über ein Interesse aus dem benachbarten Frankreich an Ulisses Garcia vom BSC Young Boys. Nun ist es wieder so weit.

Der HSC Montpellier soll im Januar um Garcia geworben haben, laut dem Insider Mohamed Toubache-Ter streckt nun der FC Nantes die Fühler nach dem 27-Jährigen aus, der noch bis 2024 an YB gebunden ist. Wollen die Berner noch eine angemessene Ablöse kassieren, müssten sie also in diesem Sommer verkaufen.

Leistungsstarke Linksverteidiger sind in ganz Europa rar gesät und deshalb heiss begehrt. Garcia ist so einer, überzeugte er in der Vorsaison doch mit starken zehn Torvorlagen in 27 Meisterschaftsspielen.

Auch deshalb hatte er es in der vergangenen Länderspielperiode wieder in die Nati geschafft, kam in zwei Partien allerdings nicht zum Einsatz.

aoe 15 Juli, 2023 15:36