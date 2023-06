Vierjahresvertrag: Saidy Janko kehrt zu YB zurück

Der 27-jährige gebürtige Zürcher unterschreibt bei YB einen Vertrag über vier Jahre bis 2027. Janko war in der vergangenen Saison leihweise für den Bundesligisten VfL Bochum aktiv und kam zu 23 Pflichtspielen. Grundsätzlich stand er beim spanischen Erstligisten Real Valladolid noch für eine weitere Spielzeit unter Vertrag.

"Mit Saidy Janko bekommen wir einen Spieler mit Power, grosser Laufbereitschaft und enormem physischem Potenzial. Wir haben in der sehr erfolgreichen Saison 2019/2020, als er bereits für YB gespielt hat, gesehen, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann", sagt YB-Sportchef Steve von Bergen.

🎤 Saidy Janko im Interview

Nach dem er in der Saison 2019/20 bereits leihweise in Bern gespielt hat, wechselt Saidy Janko nun fix zu den Young Boys. Damals vor drei Jahren verliess der Aussenverteider YB als Doublesieger in Richtung Spanien.#bscyb #ybforever pic.twitter.com/y7ZSaKMY8U

