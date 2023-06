Winterthur krallt sich YB-Profi Alexandre Jankewitz

Die Young Boys verleihen Mittelfeldspieler Alexandre Jankewitz ein weiteres Mal.

Nachdem der 21-Jährige die vergangene Saison auf Leihbasis beim FC Thun in der Challenge League verbrachte, wird er für die kommende Saison nun an Super League-Konkurrent abgegeben. Jankewitz bestritt in der letzten Spielzeit 29 Partien und steht bei YB noch bis 2025 unter Vertrag.

Alexandre Jankewitz wechselt für die kommende Saison 2023/24 leihweise zum FC Winterthur. Der 21-jährige Mittelfeldspieler stiess im Sommer 2021 von Southampton zu YB, spielte in der Rückrunde 2022 auf Leihbasis für den FC St. Gallen und in der abgelaufenen Saison beim FC Thun.… pic.twitter.com/VJ7q1TwneL — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) June 8, 2023

psc 8 Juni, 2023 16:11