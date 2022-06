YB will 2 Stürmer abgeben – Jordan Siebatcheu in die Premier League?

Nach dem Transfer von Cedric Itten und der Rückkehr von Jean-Pierre Nsame haben die Young Boys in der Offensive zurzeit ein Überangebot. Es wird zu Abgängen kommen. Zwei Stürmer scheinen als Transferkandidaten deklariert worden zu sein. Einer davon ist US-Nationalspieler Jordan Siebatcheu.

Obwohl der 26-Jährige in der vergangenen Saison mit 22 Saisontreffern zum Torschützenkönig der Super League avancierte, könnte er YB in diesem Sommer verlassen. Laut “Blick” möchten die Klubverantwortlichen neben Itten und Nsame auch Youngster Joël Monteiro behalten. Siebatcheu gelte hingegen als entbehrlich. Englischen Medienberichten zufolge könnte Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest Interesse am amerikanischen Nationalspieler zeigen. Weitere Vereine werden sich wohl ebenfalls ins Rennen einklinken.

Neben Siebatcheu würden sich die Young Boys offenbar auch von Wilfried Kanga trennen, wenn das Angebot stimmt.

psc 16 Juni, 2022 15:58