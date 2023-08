YB-Abgang: Fassnacht hat "die eine oder andere Träne vergossen"

Christian Fassnacht verabschiedete sich nach sechs Jahren bei den Young Boys zu Norwich City. Seinen emotionalen Abschied lässt er Revue passieren.

Für Norwich City erzielte Christian Fassnacht am vergangenen Samstag beim 4:4 gegen den FC Southampton sein erstes Tor. Fortan jubelt der Mittelfeldspieler also in England und nicht mehr für die Young Boys. Dabei fiel dem 29-Jährigen der Abschied nicht leicht.

"Es war eine tolle Zeit, ich fühlte mich pudelwohl im Verein", wird Fassnacht bei "Blick" zitiert. Deshalb ist dem 19-fachen Nati-Spieler. der Abschied auch sehr nah gegangen. "Ich habe die eine oder andere Träne vergossen. Zum Glück war niemand da, als ich meine Sachen aus meinem Spind geholt habe." Der Traum vom Ausland und der Wunsch, sich anderswo weiterzuentwickeln, waren allerdings grösser und so wollte Fassnacht die Herausforderung in England annehmen. Sein Ziel ist klar: Es soll in die Premier League gehen. "Vom Namen und vom Renommee her gehört er in die Premier League. Von der Infrastruktur müssen wir gar nicht reden. Die ist schlicht phänomenal", sagt er über seinen neuen Klub.

adk 15 August, 2023 16:28