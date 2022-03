YB am Boden: Auch Fabian Rieder & Moumi Ngamaleu fallen aus

Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Zürich muss die Titelverteidigung für die Young Boys definitiv ad acta gelegt werden. Es passt wohl zum Bild in dieser Saison, dass mit Fabian Rieder und Moumi Ngamaleu nun zwei weitere Leistungsträger ausfallen.

Das Duo hat sich bei der Pleite gegen den FCZ am vergangenen Samstag verletzt. Mittelfeldspieler Rieder musste bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Er zog sich nach Angaben der Berner eine Bänderverletzung zu, die zu einer mehrwöchigen Zwangspause führt.

Auch Ngamaleu fällt wegen einer Bänderverletzung aus. Seine Verletzung ist aber nicht ganz so gravierend. Er muss eine Trainingspause einlegen und kann nicht zur kamerunischen Nationalmannschaft reisen. Möglicherweise steht er beim nächsten Pflichtspiel der Young Boys am 3. April in Basel aber wieder zur Verfügung.

psc 22 März, 2022 11:03