YB-Boss bestätigt: Vor allem für diese Stars gibt es Interesse

Beim BSC Young Boys dürfte sich in den nächsten Wochen personell noch einiges verändern, vor allem auf der Abgangsseite. Steve von Bergen nennt zwei Spieler, die wohl noch wechseln werden.

Am Freitag ist der BSC Young Boys mit der Vorbereitung in die neue Saison gestartet. Für die nächsten Wochen kündigt Sportchef Steve von Bergen noch zwei hochkarätige Veränderungen an.

"Interesse gibt es vor allem bei Fabian Rieder und Meschak Elia", sagte der YB-Sportchef am Rande der ersten Einheiten. "Aber der Transfermarkt ist unberechenbar. Wir müssen einfach bereit sein, die Lücken – falls sie entstehen – gut zu schliessen."

In Kevin Rüegg, bei dem YB nach einer enttäuschenden Leihe auf das Ziehen der Kaufoption verzichtet und der erst mal zu Hellas Verona zurückkehrt, und Cédric Zesiger, der zum VfL Wolfsburg wechselt, haben die Berner bisher zwei Spieler verlassen.

Raphael Wicky über Silvère Ganvoula und Kaderplanung

Am Mittwoch vermeldeten die Berner indes den Zuzug des Stürmers Silvère Ganvoula vom VfL Bochum. "Er ist ein sehr interessanter Spieler. Ich freue mich auf ihn", sagte Trainer Raphael Wicky und erinnert an die letzte Saison: "Damals starteten wir mit sechs Stürmern in die Vorbereitung, am Ende waren noch vier hier."

Der Berner Übungsleiter macht sich ob des Kaders keine Sorgen: "Natürlich wird es Anfragen geben, doch das gibt anderen Spielern die Möglichkeit, sich zu beweisen. So läuft das Fussballgeschäft. Wir werden eine gute Mannschaft haben. Die Spieler sind hungrig."

aoe 24 Juni, 2023 15:57