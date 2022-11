YB gibt den Fahrplan für die WM-Pause heraus

Die Young Boys beginnen die WM- bzw. Winterpause als souveräner Tabellenführer der Super League. Für die Profis, die nicht für ihre Nationalmannschaften für die WM in Katar aufgeboten wurden, steht nun erst einmal Urlaub an.

Wie die Berner am Montag mitteilen, wird YB am 12. Dezember das Training wieder aufnehmen. Bis dahin haben die Spieler Ferien. Im Anschluss wird sich die Mannschaft während knapp sechs Wochen auf das Fussballjahr 2023 vorbereiten. In der Meisterschaft geht es für YB am 21. Januar 2023 mit dem Auswärtsspiel bei GC weiter.

In der Vorbereitung steht am 17. Dezember ein Testspiel in Darmstadt bevor. Die YB- und Darmstadt-Fans sind sich freundschaftlich verbunden. Anfang Januar wird YB ein Trainingslager in Estepona (Spanien) absolvieren. Weitere Testspiele werden noch organisiert.

psc 14 November, 2022 15:52