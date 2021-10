YB-Goalieproblem: Christoph Spycher äussert sich

Der langfristige Ausfall von David von Ballmoos bringt den BSC Young Boys ins Grübeln. Grundsätzlich vertraut der Meister seinen vorhandenen Kräften, hält sich aber dennoch offen, noch mal auf dem Transfermarkt nachzulegen. Sportchef Christoph Spycher klärt über die Pläne auf.

Im Zuge einer ausgekugelten Schulter muss der BSC Young Boys für längere Zeit auf seinen Stammtorhüter David von Ballmoos verzichten. Aus Sicht des Meisters ist Vertreter Guillaume Faivre für den Ernstkampf beim FC St. Gallen glücklicherweise rechtzeitig fit geworden. Trotz allem verloren die Berner das Spiel mit 1:3. Hinter Faivre stehen nur noch die Greenhorns Leandro Zbinden (19) und Abdullah Laidani (18) im Kader.

“Wir haben zwei junge Goalies hinter Guillaume Faivre”, erklärt YB-Sportchef Christoph Spycher im “SRF”. “Es ist klar, dass wir ihnen vertrauen. Sie sind definitiv zwei talentierte Spieler. Ebenso klar ist, dass sie am Anfang noch viel lernen müssen, sie stehen noch am Anfang ihrer Karriere. Aber wir haben volles Vertrauen in sie. Wir versuchen, die drei Torhüter stark zu machen.”

Spycher sowie der Trainerstaff um David Wagner stärken den Goalies somit öffentlich den Rücken. Grundsätzlich ausschliessen will Spycher die Verpflichtung eines ablösefreien Torhüters allerdings nicht. Es wäre “nicht professionell”, so der Planer, “wenn wir die Situation nicht analysieren würden. Momentan gehen wir mit diesen drei Torhütern weiter und werden schauen, ob sich eine andere Opportunität eröffnen würde. Das würden wir aber nur machen, wenn wir hundert Prozentig überzeugt wären.”

Interessant für YB sind unter anderem die vereinslosen Felix Wiedwald (31) und Fabian Giefer (31), die über genügend Erfahrung verfügen.

aoe 31 Oktober, 2021 16:48