YB ist heiss auf Lausanne-Ouchy-Rakete Teddy Okou

Die Young Boys werfen ein Auge auf Stade-Lausanne-Ouchys Flügelflitzer Teddy Okou.

Der 25-jährige Franzose überzeugte in dieser Saison mit insgesamt 19 Toren und acht Assists in der Challenge League. Der Offensivspieler mit ivorischen Wurzeln spielt seit Anfang 2022 in der Schweiz und steht mit seiner Mannschaft vor dem Aufstieg. Möglicherweise wird er aber gleich einen Karrieresprung machen und zum Schweizer Meister wechseln. Laut "Blick" zeigen die Berner Interesse. Vertraglich ist Okou noch bis Sommer 2024 an Lausanne-Ouchy gebunden.

psc 6 Juni, 2023 09:52