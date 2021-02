YB in der Europa League gegen Ajax

Die Spiele finden am 11. und 18. März statt. YB tritt zunächst auswärts an.

Der Super League-Klub kann sich gegen die Niederländer natürlich Chancen ausrechnen und ist sogar weniger Aussenseiter als in der Runde zuvor gegen Leverkusen. Erneut trifft man auf einen spielstarken Gegner, der wie die Berner etwas kreieren will.

Der BSC Young Boys trifft in den Achtelfinals der UEFA Europa League auf Ajax Amsterdam.

Gespielt wird am 11. März 2021 in Amsterdam und am 18. März 2021 im Wankdorf.

