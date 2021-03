YB-Stürmer Jordan Siebatcheu will für die USA spielen

YB-Stürmer Jordan Siebatcheu hat sich dafür entschieden, künftig für die USA aufzulaufen.

Der französische Stürmer wurde in den USA geboren und verfügt auch über den entsprechenden Pass. Mit seinen starken Auftritten bei YB drängt er sich als potentieller Nationalspieler auf. Siebatcheu will die Gelegenheit beim Schopfe packen und hofft auf eine Nomination für das US-Team. “Ja, ich habe mich entschieden”, sagt er im Gespräch mit “CBS Sports”: “Ich habe die Wahl vor einigen Wochen getroffen. Ich wäre sehr glücklich für das US-Nationalteam aufzulaufen. Momentan fokussiere ich mich voll auf YB. Wenn sich die Gelegenheit in der Nationalmannschaft ergibt, werde ich sie wahrnehmen.”

Tatsächlich könnte Siebatcheu von US-Coach Gregg Berhalter bereits im März erstmals aufgeboten werden: In Österreich treffen die USA im Halbfinal des Gold Cups auf Jamaika. Drei Tage später steht ein Länderspiel gegen Nordirland auf dem Programm.

psc 10 März, 2021 18:49