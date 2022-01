YB-Juwel Rieder weckt Interesse in der Serie A

YB könnte nach Silvan Hefti in Fabian Rieder den nächsten Abgang gen Italien verzeichnen. Der 19-Jährige soll das Interesse von gleich zwei Serie-A-Klubs geweckt haben.

Wie Transferexperte Gianluca die Marzio vermeldet, signalisieren Udinese Calcio sowie der FC Torino Interesse an einem Transfer von Fabian Rieder. Vor allem die Leistungen des Mittelfeldjuwels in der Champions League sollen die beiden Teams aus Italien überzeugt haben. Vertraglich ist der Linksfuss indes noch bis 2024 an YB gebunden.

adk 8 Januar, 2022 12:09