Bei YB wird ein Aussen- zum Innenverteidiger umfunktioniert

Bei den Young Boys stehen mit Captain Fabian Lustenberger, Aurèle Amenda und Mohamed Camara für die kommende Saison derzeit nur drei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Aussenverteidiger Loris Benito wird nun aber eine neue Rolle erhalten.

Sportchef Steve von Bergen verrät gegenüber "Blick", dass der 31-jährige Aargauer, der im vergangenen Sommer zu den Bernern stiess, künftig häufiger in der zentralen Abwehr auflaufen wird. "Wir haben mit ihm gesprochen. Er kann links und in der Mitte spielen. Für links haben wir Persson geholt. Loris Benito bringt alles mit, um ein Top-Innenverteidiger zu sein", ist der YB-Funktionär überzeugt.

Ganz neu ist die Rolle für den Linksfuss nicht. Einige Male hat er auch schon in der Vergangenheit in der Innenverteidigung gespielt. In Zukunft wird er es häufiger tun.

psc 23 Juni, 2023 15:24