YB reagiert auf Personalprobleme und holt einen neuen Goalie

Die Young Boys reagieren auf die schwere Schulterverletzung von Stammkeeper David von Ballmoos und leihen bis Jahresende Nicholas Ammeter vom FC Aarau aus.

Der 20-Jährige war bei den Aargauern in dieser Saison Backup von Simon Enzler, ehe ihn ein Handbruch ausser Gefecht setzt. Nun ist er aber wieder fit und wird bis Ende Dezember von Aarau an die Young Boys ausgeliehen. Nach dem Ausfall von Stammkeeper von Ballmoos stehen den Bernern Guillaume Favire, Leandro Zbinden und Abdullah Laidani zur Verfügung. Letzterer ist aber leicht angeschlagen und kann nicht mit der Mannschaft trainieren. Ammeter erweitert vorübergehend das Angebot an Torhütern.

psc 19 November, 2021 16:17