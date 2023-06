YB-Planer: "Unsere Spieler sind für das Ausland sehr interessant"

Der BSC Young Boys treibt nach dem Gewinn des Doubles die Kaderplanungen voran. Steve von Bergen gewährt einen kleinen Einblick.

Cedric Zesiger wird sich zur neuen Saison zum VfL Wolfsburg verabschieden. Er wird nicht der einzige Abgang sein, den der BSC Young Boys in den kommenden Wochen bekanntgeben wird.

"Wir müssen jetzt schauen, was können wir in die Mannschaft bringen, um noch besser zu werden. Durch den Erfolg sind unsere Spieler für das Ausland sehr interessant geworden", erklärt YB-Sportchef Steve von Bergen im Vereinspodcast.

Dazu zählt unter anderem Fabian Rieder, der europaweit von vielen Klubs umgarnt wird und sehr wahrscheinlich den nächsten Karriereschritt angeht - am liebsten möchte er sich in die Bundesliga verändern. Momentan stellt sich aber zuvorderst die Frage nach einem Zesiger-Ersatz.

"Wir gehen davon aus, dass Loris Benito nächste Saison in die Mitte rückt. Und wir haben noch Camara, Amenda und Lustenberger. In erster Linie werden wir keinen Innenverteidiger verpflichten", klärt von Bergen über die Planungen in der Abwehrzentrale auf.

Nach 4-4-2.ch-Informationen sucht YB für die kommende Saison nach einem Box-to-Box-Spieler, also einem Rieder-Ersatz, einem offensiven Flügelspieler, einer "falschen Neun", sowie einem rechten Aussenverteidiger. Hier steht Quentin Maceiras vor dem Absprung, Servette gehört zu den Interessenten.

aoe 10 Juni, 2023 11:53