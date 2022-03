Ein YB-Profi beendet im Sommer seine Karriere

YB-Goalie Guillaume Faivre beendet im Sommer seine Aktivkarriere.

Der 35-Jährige stand in den letzten zwei Jahren als Ersatzkeeper bei YB unter Vertrag, nachdem er zuvor unter anderem auch für den FC Thun und Neuchâtel Xamax auflief. Im Sommer schliesst Faivre nun einen Schlussstrich unter seine Karriere, nachdem er zuletzt häufiger mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

Für die Young Boys absolvierte der Keeper 22 Spiele, darunter drei Champions-League-Partien gegen Villarreal, Atalanta Bergamo und Manchester United.

“Wir sind froh, dass sich Guillaume Faivre vor knapp zwei Jahren entschieden hat, seine letzten Kapitel der Karriere bei uns zu schreiben. Und jetzt können wir Bilanz ziehen und sagen, dass sich dieser Schritt sowohl für YB als auch für ihn sehr gelohnt hat. Bei routinierten Spielern kommen manchmal Momente, in welchen der Körper Signale aussendet, dass es nicht mehr weitergehen kann. Wir konnten uns in den zwei Jahren immer auf Guillaume verlassen. Mit seiner tadellosen Mentalität war er in der Kabine auch dann ein wichtiger Faktor, wenn er nicht gespielt hat. Und er wurde für seinen Aufwand mit verschiedenen Highlights bei YB belohnt”, sagt YB-Sportchef Christoph Spycher.

Guillaume Faivre sagt: “Ich möchte YB herzlich dafür danken, dass ich hier vom ersten Tag an grosses Vertrauen gespürt und dass ich die Möglichkeit erhalten habe, in sportlicher und menschlicher Hinsicht unvergessliche Momente zu erleben. Ich bin nicht mehr der Jüngste und es ist die Zeit gekommen, die Karriere zu beenden. Es ist und war eine grosse Freude und eine Ehre, die Farben von YB zu vertreten.”

Guillaume Faivre wird seine aktive Karriere nach dieser Saison beenden. Der 35-jährige Goalie wechselte 2020 von Thun zu YB, wurde 2021 Meister und kam zu Einsätzen in Europa- und Champions-League. MERCI GUI !💛🖤https://t.co/XEfJ6N0yZV#BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/nti2gvt1GB — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) March 30, 2022

psc 30 März, 2022 17:17