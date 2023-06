YB-Profi Sandro Lauper wurde am Meniskus operiert

Sandro Lauper musste im Cupfinal nach wenigen Augenblicken wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Inzwischen wurde der 26-Jährige bereits operiert.

Wie der Double-Gewinner mitteilt, ist der Meniskus am rechten Knie betroffen. Lauper, der in der Vergangenheit bereits zwei Kreuzbandrisse erlitt, musste erneut unters Messer und wird wohl rund vier bis sechs Wochen ausfallen. Immerhin kann er so im Laufe der Vorbereitung für die kommende Saison bzw. zum Saisonstart wieder eingreifen. Und das Kreuzband ist dieses Mal nicht betroffen.

psc 6 Juni, 2023 16:23