YB-Geschäftsführer Christoph Spycher kommentiert möglichen Rieder-Transfer

Fabian Rieder hat sich mit erst 20 Jahren bereits in den Fokus von Topklubs wie dem FC Bayern und Real Madrid gespielt. Vorderhand soll seine Entwicklung aber bei den Young Boys weitergehen, wenn es nach Geschäftsführer Christoph Spycher geht.

Dieser äussert sich gegenüber “Blick” unter anderem zu dieser Personalie und forumliert auch den Plan, der mit Rieder vorerst so besprochen wurde: “Fabian ist vernünftig. Und wir haben einen klaren Plan mit ihm. Er bringt die Leistungen, damit dieser Plan aufgeht. Deshalb haben wir seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Und der Plan sieht nicht vor, ihn jetzt zu verkaufen. Wir wollen ihn bei YB weiterentwickeln.”

Nicht einmal eine Ablöse von 10 Mio. Franken würde die Berner zum Umdenken bringen, ergänzt Spycher: “Das ist nicht die Summe, bei der wir schwach werden würden.” Dennoch könne natürlich nie etwas zu hunder Prozent ausgeschlossen werden: “Aber wenn alle sagen – also Klub, Spieler, Berater –, er bleibt bei YB, liegt der Prozentsatz, dass er wirklich bleibt, nahe bei hundert. Der Moment, in welchem er geht, kommt irgendwann. Aber er liegt nicht in dieser Transferperiode.”

Rieder ist im zentralen Mittelfeld der Berner längst gesetzt. Zuletzt beobachteten ihn Scouts der Bayern, von Real und wohl auch von weiteren ausländischen Topvereinen. Ausserdem hat er es in die erweiterte Liste für den “Golden Boy”-Award geschafft.

psc 23 August, 2022 09:37