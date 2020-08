YB-Star Christian Fassnacht bei Serie A-Klub hoch im Kurs

Der Schweizer Nationalspieler Christian Fassnacht von den Young Boys weckt Begehrlichkeiten in Italien.

Wie Transfermarktexperte Alfredo Pedulla berichtet, klopft Hellas Verona beim 26-jährigen Angreifer an. Trainer Ivan Juric soll grosses Interesse an Fassnacht signalisieren, der noch bis 2023 an YB gebunden ist aber schon länger davon spricht, dass der Gang in eine ausländische Topliga ein Karriereziel von ihm ist.

Ob er sich dieses mit einem Wechsel nach Verona erfüllt, bleibt noch offen. Zurzeit bereitet sich Fassnacht mit seinen Teamkollegen auf das Champions League-Qualispiel gegen Klaksvik am Mittwoch und auf den Schweizer Cupfinal am kommenden Sonntag vor.

psc 25 August, 2020 09:18