YB stellt Fassnacht für Gespräche im Ausland frei

Christian Fassnacht steht bei den Young Boys vor dem Abgang. Der Mittelfeldmann ist für Verhandlungen freigestellt.

Die Young Boys starten am Sonntag (16:30 Uhr) gegen Lausanne-Sport in die neue Super-League-Saison. Das allerdings ohne Christian Fassnacht. "Christian Fassnacht figuriert heute nicht im Aufgebot des BSC YB, er wurde von der Clubleitung für Vertragsgespräche im Ausland freigestellt", schreibt der amtierende Schweizer Meister via Twitter. Wohin es Fassnacht ziehen könnte, steht noch aus.

Auf der Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt sagte Sportchef Steve von Bergen zum hauseigenen Radio Gelb-Schwarz: "Fasi hat unglaubliches geleistet für den Club. Jetzt steht er an einer Kreuzung, und er muss eine Entscheidung treffen." Nach sechs Jahren bei YB wird Fassnacht wohl ein neues Abenteuer wagen.

adk 23 Juli, 2023 15:32