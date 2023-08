YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame umgeben wieder Wechselgerüchte

Kein Wechselfenster ohne Abgangsgerüchte über Jean-Pierre Nsame. Der Stürmer des BSC Young Boys ist aufgrund seiner Extraklasse immer mal wieder gefragt, diesmal in Italien.

Etwas Konkretes hat sich bezüglich eines Abgangs von Jean-Pierre Nsame bisher nicht ergeben. Die Spekulationen sind aber andauernd unterwegs. In dem Fall schreibt die Redaktion des Transferexperten Gianluca Di Marzio über ein Nsame-Interesse von Cagliari Calcio.

Bei den Sarden ist der 30-Jährige aber nur einer der Kandidaten und steht auf der Wunschliste nicht mal ganz oben. Erste Wahl ist demnach Lorenzo Colombo (21), der wieder beim AC Mailand gelandet ist und zuvor eine gute Leihsaison für Lecce absolvierte.

Verlässt Jean-Pierre Nsame YB? Sicher nicht nach Cagliari

Als weiterer Aspirant wird Bruno Petkovic (28, Dinamo Zagreb) genannt, der in der Gerüchtehierarchie ebenfalls vor Nsame steht, der allenfalls Nummer 3 bei Cagliari ist. Es kann also nahezu ausgeschlossen werden, dass der YB-Star auf Sardinien wechselt.

Nsame war zuletzt nur Teilzeitarbeiter, überragte aber am Freitag, als er in der 1. Runde des Schweizer Cup in der letzten halben Stunde beim FC Breitenrain (5:0) eine Doublette präsentierte und eine Vorlage lieferte.

aoe 19 August, 2023 15:33