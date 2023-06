YB holt Bundesliga-Stürmer Silvère Ganvoula

Der BSC Young Boys gibt den nächsten Neuzugang bekannt: Von Bundesligist VfL Bochum stösst Angreifer Silvère Ganvoula zu den Bernern.

Der 27-jährige Kongolese kann ablösefrei wechseln und unterschreibt bei YB einen Dreijahresvertrag plus Option. Die abgelaufene Saison lief für Ganvuola nicht nach Wunsch, bestritt er für Bochum doch nur 16 Liga-Einsätze verteilt auf lediglich 231 Spielminuten. In Bern soll der gross gewachsene Mittelstürmer nun für Tore sorgen. Vom Spielertyp her ist er durchaus mit Torschützenkönig Jean-Pierre Nsame zu vergleichen. Nicht auszuschliessen, dass dieser YB noch im Sommer verlässt. Auch Joël Monteira ist möglicherweise ein Transferkandidat. Cedric Itten soll eher bleiben.

YB-Sportchef Steve von Bergen sagt zum Neuzugang: "Wir freuen uns, dass wir mit Silvère Ganvoula einen sehr erfahrenen Stürmer verpflichten konnten. Er hat grosse Lust beim BSC Young Boys seine Qualitäten zu beweisen und die neue Herausforderung anzunehmen."

