YB versteigert die Regenbogen-Spezialtrikots

Die Young Boys versteigern die originalen Regenbogen-Trikots, die die Profis bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Zürich am vergangenen Samstag trugen.

Als Zeichen der Solidarität mit den Opfern der russischen Invasion in die Ukraine und auch als Signal für Frieden, Offenheit und gegen Diskriminierung trugen die Berner die entsprechenden Leibchen. Ab sofort und bis am Sonntag können die Trikots nun ersteigert werden. Der Erlös geht zu Gunsten der Glückskette. Mit dem Geld werden ukrainische Flüchtlinge in den Nachbarländern unterstützt.

Die originalen, signierten YB-Spezialtrikots des Spiels gegen den FCZ werden ab sofort auf der YB-Auktionsplattform zu Gunsten der Glückskette versteigert.

https://t.co/D9oLKfz3KJ

–#bscyb #ybforeveryone pic.twitter.com/Qbfw2682mg — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) March 21, 2022

psc 21 März, 2022 15:07