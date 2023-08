YB-Verteidiger Ulisses Garcia im Fokus eines Ligue 1-Klubs

YB-Verteidiger Ulisses Garcia wird von Ligue 1-Klub RC Lens umgarnt.

Der französische Erstligist hat sich dank einer hervorragenden letzten Saison für die Champions League qualifiziert und hat in diesem Sommer schon einige Neuzugänge getätigt. Unter anderem verpflichtete der Verein den Ex-Basler Andy Diouf. Laut "Foot Mercato" steht nun auch Ulisses Garcia im Fokus der Franzosen.

Der 27-Jährige läuft mittlerweile seit fünf Jahren für die Young Boys auf. Sein Vertrag in Bern läuft noch für die aktuelle Spielzeit. Verletzungsbedingt ist sein Einstieg in die neue Saison verspätet erfolgt. Am vergangenen Wochenende konnte er immerhin während rund einer Stunde wieder für die U21 auflaufen.

psc 21 August, 2023 12:09