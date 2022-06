YB steht vor dem Transfer von Aarau-Profi Donat Rrudhani

Nach dem Zuzug von Filip Ugrinic (23) vom FC Luzern stehen die Young Boys offenbar kurz davor, sich auch Aarau-Profi Donat Rrudhani (23) zu schnappen.

Der Linksfuss brillierte im Dress der Aargauer in der vergangenen Saison mit neun Toren und zwölf Assists in 34 Partien. Die Spielzeit endete mit dem Nicht-Aufstieg, der im letzten Heimspiel verpasst wurde, allerdings enttäuschend. Trotz Vertrag bis Juni 2023 scheint Rrudhani nun weiterzuziehen. Gemäss “Nau” steht seine Unterschrift bei YB sogar schon unmittelbar bevor. Der Angreifer soll die Offensive bei den Bernern verstärken – wie auch Cedric Itten, der ebenfalls vor einem Wechsel in die Bundeshauptstadt steht.

psc 31 Mai, 2022 19:03