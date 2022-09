Benfica gelingt Traumstart

Benfica Lissabon eilt von Sieg zu Sieg. Unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt gewann Benfica bisher alle 11 Pflichtspiele, wodurch den Portugiesen ein echter Traumstart gelingt.

Seit Saisonbeginn hat kein europäischer Erstligist so viele Pflichtspiele gewonnen, nicht mal jene, die schon mehr Partien absolviert haben als die Benfica. Auch am Wochenende siegte der portugiesische Rekordmeister durch ein Tor von Rafa Silva (63.) mit 1:0 beim FC Famalicão. „Wir sind sehr glücklich. Es war keine leichte Aufgabe und solche Spiele zwischen zwei Champions-League-Partien sind immer schwierig. Es macht auch einen großen Unterschied, am Nachmittag zu spielen, ohne Licht und bei 30 Grad“, lobte Cheftrainer Roger Schmidt bei „Sport TV“ (zitiert via „A Bola“).

soe 11 September, 2022 17:17