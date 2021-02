Die bestbezahlten Fussballer & Trainer 2021

Dass die Gehälter in den meisten Bereichen des Fussballsports sehr hoch sind, ist weitläufig bekannt. Oft stehen sie in direkter Verbindung zu den Einnahmen, die diese Spieler für den Verein generieren. Alleine die Trikotverkäufe holen große Teile der Ablösesummen für Stars wieder rein, bevor diese auch nur ein offizielles Spiel bestritten haben. Wenn diese Spieler dann noch seit Jahren auf absolutem Weltklasseniveau spielen, sind mehrstellige Millionenbeträge als Jahresgehalt keine Seltenheit.

Ausnahmespieler wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo sind zwar schon über 30 Jahre alt, aber immer noch Topfavoriten für die Torschützenawards ihrer Ligen. Auch neue Wettanbieter die mit attraktiven Quoten locken, kommen um beide Legenden nicht herum. Ronaldo steht mit 15 Treffern schon jetzt auf dem ersten Platz der Serie A-Torschützen. Messi hat bislang die zweitmeisten Tore der spanischen Liga. So sehen Buchmacher die Beiden unangefochten auf Platz eins am Ende der Saison.

Selbst wenn diese Spieler physisch schon über ihrem Zenit sein mögen, spielen sie in einer anderen Liga und ihre Leistungen sprechen für sich. Dementsprechend zählen die beiden seit Jahren zu den Bestverdienern im Fussball. Aber auch bei den Trainern haben sich über die Jahre die Gehälter angepasst. Die Weltspitze kann problemlos mit einigen aktiven Spielern mithalten. Hier eine Übersicht der bestbezahlten Fussball-Persönlichkeiten, gemessen an den jährlichen Einnahmen.

Spieler

Mohamed Salah – 30 Millionen Euro

Der ägyptische Superstar ist Leistungsträger beim FC Liverpool und hat einen entscheidenden Anteil am Gewinn der Champions League und am Premier League Titel. Unter seinem Trainer Jürgen Klopp startete der 28-jährige Stürmer vollends durch. In 180 Partien für die Reds hat er 158 Torbeteiligungen vorzuweisen und konnte seinen Marktwert seit Ende 2017 verdreifachen. Neben dem Fussball wirbt er für Vodafone und ist Botschafter der Vereinten Nationen für Flüchtlinge weltweit. Ein Vorbild auf und neben dem Platz.

Kylian Mbappé – 35 Millionen Euro

Er ist der Shootingstar der letzten Jahre und hat trotz seines Alters von nur 22 Jahren schon etliche Titel gewonnen. Der wichtigste darunter ist sicherlich die Weltmeisterschaft mit Frankreich 2018. Mit seiner unglaublichen Schnelligkeit und Technik gehört er längst zu den besten Offensivakteuren des Fussballs und führt auch momentan die Torschützenliste der Ligue 1 an. Bei Paris Saint-Germain entwickelte er sich zu einem konstanten Torgaranten und ist bedingt durch sein Alter, der momentan wertvollste Spieler des Planeten. Ob er bei PSG bleiben wird ist ungewiss, aktuell steht ein Transfer im Raum, da er sich in anderen Ligen messen möchte. Ausserdem ist Mbappé Aushängeschild seines Sponsors Nike, bei denen er im Fussballbereich ebenfalls zu den Topverdienern zählt.

Neymar – 78 Millionen Euro

Mit einem riesigen Gehaltssprung leitet der Brasilianer Neymar die Top 3 der Bestverdiener ein. Der teuerste Transfer der Geschichte wechselte 2017 von Barcelona für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Dort schoss er in 100 Spielen 81 Tore und legte 46 weitere vor. Der 28-Jährige zählt auch auf den sozialen Netzwerken zu den Superstars, wodurch er einen beträchtlichen Anteil seiner Einnahmen generiert. Er war ebenfalls eines der Gesichter von Nike, wechselte allerdings 2020 zu Puma, wo er einen lukrativen Deal unterschrieb.

Cristiano Ronaldo – 96 Millionen Euro

Der portugiesische Superstar ist seit nunmehr über 10 Jahren an der Weltspitze des Fussballs und scheint auch im Alter nicht nachzulassen. Seine Torrekorde sprechen für sich und zusammen mit Messi wird er als einer der besten Fussballer aller Zeiten gehandelt. Bei den grössten Vereinen der Welt schoss er Tore wie am Fliessband und auch in der Nationalmannschaft ist er erfolgreich. Mit Nike hat er einen Vertrag auf Lebenszeit und seine eigene Marke CR7 ist überall bekannt. Knapp 260 Millionen Follower auf Instagram machen ihn zur populärsten Person auf der Plattform, rund 200 Millionen weitere Leute folgen ihm auf anderen Social-Media-Kanälen. Bei Juventus gewinnt der 35-Jährige weiterhin Pokale und knackt immer noch Rekorde. In Sachen Sponsoring verdient er unter den Fussballern am meisten – bei diesem Portfolio verständlich.

Lionel Messi – 104 Millionen Euro

Von vielen wird er als der beste Spieler der Geschichte bezeichnet. Messi bricht seit dem Jugendalter sämtliche Rekorde was Tore, Vorlagen und individuelle Trophäen angeht. Seit 16 Jahren ist der Argentinier beim FC Barcelona unter Vertrag und gewann seitdem 34 Pokale mit dem Club. 753 Spiele bestritt er für die Katalanen und war dabei an sage und schreibe 932 Toren beteiligt, von denen er 648 selbst erzielte. Er ist das Gesicht von Adidas und seit einigen Jahren der Topverdiener der Fussballwelt. Auch wenn es im Sommer zwischen ihm und seinem Arbeitgeber kriselte, hat er nach der Hälfte der aktuellen Saison die meisten Tore im Team und geht als Spielführer voran. Seine Rekorde wie 91 Tore in einem Kalenderjahr könnten für die Ewigkeit bestehen bleiben.

Trainer

José Mourinho – 23 Millionen Euro

Er bezeichnet sich selbst als „The Special One“ und trainiert seit 2019 Tottenham Hotspur. Bei allen seinen Stationen als Trainer war er erfolgreich, konnte mit Inter Mailand in der Saison 09/10 sogar das Triple holen. Auch der Gewinn der Champions League mit dem Underdog FC Porto 2004 sticht heraus. Neben dem Platz sorgt er mit seiner speziellen Art regelmässig für Kontroversen und wird von den Medien oft als Hitzkopf bezeichnet. Nichtsdestotrotz hat er neben seinem Gehalt profitable Verträge, unter anderem mit Samsung, Adidas und als Experte im TV.

Jürgen Klopp – 24 Millionen Euro

Der einzige Deutsche unter den fünf bestbezahlten Trainern ist Jürgen Klopp. Bei seinem Amtsantritt in Liverpool bezeichnete er sich im Gegensatz zu Mourinho scherzhaft als „The Normal One“. Dennoch konnte er für den Club die grössten Erfolge seit Jahrzehnten einfahren. Damit ist Klopp bei den Reds schon jetzt eine Ikone. So konnte er neben der Champions League auch den langersehnten Ligatitel wieder an die Anfield Road holen. Durch sein enges Verhältnis zu den Spielern und seine Emotionen wird er oft als Vaterfigur beschrieben, für den seine Schützlinge auf dem Platz alles geben. Auch er ist Werbegesicht für einige Marken, wie Nivea, Opel oder die Deutsche Vermögensberatung.

Pep Guardiola – 27 Millionen Euro

Er gilt schon lange als einer der Besten seines Faches und ist in der Premier League Spitzenverdiener. Er gewann 2009 das Triple mit Barcelona sowie elf weitere Titel mit den Katalanen in den Jahren darauf. Auch bei Bayern München holte er drei Deutsche Meisterschaften und zweimal den DFB-Pokal. Bei seiner jetzigen Station Manchester City, gelang es ihm und seinem Team die Meisterschaft mit über 100 Punkten zu gewinnen – ein Meilenstein. Neben seinen zahlreichen Meisterschaften und Pokalen ist Guardiola für seinen Tiki-Taka Stil bekannt, welcher sich auf Ballbesitz und Passspiel fokussiert. Er gilt nicht nur als einer der erfolgreichsten Trainer, sondern vor allem als einer der akribischsten Fussball-Lehrer.

Antonio Conte – 30 Millionen Euro

Sein Vertrag bei Inter Mailand machte ihn 2019 sofort zum höchstbezahlten Trainer der Serie A. Schon bei seiner vorherigen Station beim FC Chelsea konnte er in seiner ersten Saison die Meisterschaft holen. Den italienischen Titel verpasste er im Anschluss nur um einen Punkt hinter Juventus Turin. Auch diese Saison gehört sein Team zu den Titelanwärtern und befindet sich aktuell hinter Lokalrivale AC Mailand auf dem zweiten Platz. Neben seiner defensiven, auf Konter ausgerichteten Taktik, ist Conte für sein Temperament an der Seitenlinie bekannt. Deshalb kommen seine Teams häufig über Arbeit und Kampf ins Spiel, eine Einstellung die er vorlebt.

Diego Simeone – 40,5 Millionen Euro

Simeone ist nicht nur der Topverdiener der Trainer, sondern auf dieser Liste auch am längsten im Amt. Bei Atlético Madrid übernahm er 2011 das Zepter und konnte seitdem unter anderem zweimal die Euro League sowie einmal die Meisterschaft und den spanischen Pokal gewinnen. Auch in das Finale der Champions League schaffte er es mit seinem Team 2014 und 2016. Beide Male musste er sich dem Stadtrivalen und Rekordsieger Real Madrid geschlagen geben. Momentan steht der Argentinier mit den Rojiblancos auf dem ersten Platz der Liga, mit einem soliden Sieben-Punkte-Vorsprung. Neben seinem Gehalt bei Atlético bezieht er seine Einnahmen ausserdem von Werbepartnern wie Range Rover und Canal+.

