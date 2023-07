Afghanischer Ex-Flüchtling Yama Sherzad erfüllt sich Profi-Traum in Biel

Der afghanische Neo-Nationalspieler Yama Sherzad erklimmt eine weitere grosse Stufe in seiner Fussballkarriere.

Nachdem der Vertrag des 22-jährigen Offensivspezialisten bei Neuchâtel Xamax auslief, wo er in der vergangenen Saison für die U21 zum Einsatz kam, wechselt er nun zum ambitionierten Promotion Ligisten FC Biel. Yama Sherzad konnte sich bei Probetrainings für ein Engagement empfehlen, wie Biels Sportdirektor Mauro Ierep betont: "Yama war seit der Wiederaufnahme des Trainings bei uns im Test und hat den Staff vollends überzeugt. Er ist sehr lebhaft, kreativ und mental stark. Yama ist eine Bereicherung für unser Team. Wir sind froh, dass er nun bei uns ist!"

Ausgebildet wurde der Youngster nach seiner Flucht aus Afghanistan in die Schweiz einst beim FC Thun. Für sein Geburtsland debütierte er im Juni in der Nationalmannschaft. In Biel will er sich nun weiterentwickeln. Sein grosser Traum bleibt ein Wechsel in die Bundesliga.

psc 10 Juli, 2023 11:25