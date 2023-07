YB-Stürmer Jonathan De Donno wechselt nach Biel

Der FC Biel-Bienne setzt seine Transferoffensive fort und verstärkt sich mit YB-Stürmer Jonathan De Donno.

Der 21-jährige Mittelstürmer ist ein Eigengewächs von YB und kam dort zuletzt in der U21 zum Einsatz, wo er in der vergangenen Saison in 25 Spielen in der Promotion League neun Tore erzielte. Nun zieht es den Mittelstürmer fix nach Biel. Sportkoordinator Oliver Zesiger sagt zum Neuzugang: "Jonathan de Donno kennen wir seit Jahren als Spieler im YB-Nachwuchs. Er ist grossgewachsen, technisch gut und kann aus vielen Situationen heraus Tore erzielen. Wir sind froh, dass er sich für unser Projekt entschieden hat und glücklich, ihn in Biel begrüssen zu dürfen."

Vom BSC YB U21 verpflichten wir den 9-fachen Torschützen der letzten Saison, Jonathan De Donno. Jonathan ist 21 Jahre alt und absolvierte seine Ausbildung bei YB. Der FCB wünscht dir erfolgreichen Start in rot-weiss, Johnny!#FCBielBienne1896 pic.twitter.com/DlCmKBQKAP — FC Biel-Bienne 1896 (@fcbielbienne) July 7, 2023

psc 7 Juli, 2023 10:32