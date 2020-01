Michi Frey spricht über seine Zukunft

Bis Sommer noch ist Michi Frey an den 1. FC Nürnberg verliehen. Der Club besitzt eine Kaufoption in Höhe von 3 Mio. Euro. Ob der Stürmer zu halten sein wird?

Im vergangenen Sommer schloss sich Michi Frey auf Leihbasis von Fenerbahçe kommenden dem 1. FC Nürnberg an. Seither stand er seit dem 4. Spieltag der 2. Bundesliga immer in der Startelf, war in der Hinrunde insgesamt an sieben Toren als Knipser oder Vorbereiter beteiligt.

Ob er über Sommer hinaus in Nürnberg bleiben wird? “Daran denke ich jetzt wirklich nicht. Das bringt ja auch nichts. Ich will im Training jeden Tag besser werden, dass ich der Mannschaft helfen kann. Dann sehen wir was passiert”, erklärt der 25-Jährige der “Bild”.

Es läuft gut für den Schweizer, für den der Club eine Kaufoption in Höhe von 3 Mio. Euro besitzt. Aktuell ist das Ziel klar: Klassenerhalt. Doch selbst, wenn Nürnberg die Klasse halten sollte, wird die Summe, die für den Stürmer an Fenerbahçe gezahlt werden müsste, schwer zu stemmen sein.

adk 16 Januar, 2020 10:23