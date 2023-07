Fix: Der Schweizer Stürmer Kwadwo Duah geht nach Bulgarien

Stürmer Kwadwo Duah, der im erweiterten Kader der Schweizer Nati steht, verlässt den deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach nur einer Saison wieder und wechselt nach Bulgarien.

Der 26-Jährige schliesst sich für rund 2,5 Mio. Euro Ablöse Ludogorets Rasgrad an. Dort unterschreibt Duah einen langfristigen Vertrag. Über den Transfer freuen wird sich auch der FC St. Gallen, der dank einer Weiterverkaufsbeteiligung rund 700'000 Euro der Gesamtablöse erhält. Das ist jene Summe, die im vergangenen Jahr dem Vernehmen nach bereits beim Wechsel Duahs in die 2. Bundesliga floss.

"Ich möchte mich zunächst für das letzte Jahr beim Club ganz herzlichen bei wirklich allen bedanken. Auch, wenn es sportlich nicht so lief, wie wir alle wollten, habe ich mich in Nürnberg sehr wohl gefühlt. Ich werde immer wieder gern an den Valze, in das Stadion und in die Stadt kommen. Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt in einem Verein, der internationale Ziele hat. Darauf freue ich mich", verabschiedet sich Duah aus Nürnberg.

👋 Zeit Servus zu sagen: Kwadwo #Duah verlässt den FCN und wechselt zu @Ludogorets1945. Vielen Dank für deinen Einsatz in 🔴⚫, KD! Zur Meldung: ⤵#fcn https://t.co/5vExji8WOS — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 19, 2023

psc 19 Juli, 2023 15:20