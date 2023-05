Galatasaray nimmt PSG-Star Renato Sanches ins Visier

Paris Saint-Germain und Renato Sanches könnten im Sommer möglicherweise getrennte Wege gehen. Zieht es den Portugiesen in die Türkei?

Renato Sanches wird von Galatasaray Istanbul umworben. Das berichtet die türkische Sportzeitung "Fanatik". Sofern sich Gala für die Champions League qualifizieren würde, könnte sich der Mittelfeldspieler einen Wechsel an den Bosporus auch vorstellen.

Und aktuell sieht es gut aus. Denn Gala belegt in der Süper Lig mit fünf Punkten Vorsprung auf Besiktas, das jedoch ein Spiel in der Hinterhand hat, den ersten Tabellenplatz. Sanches wechselte indes erst im letzten Sommer von Lille zu PSG. Bisher absolvierte er 24 Spiele für die Mannschaft von Trainer Christoph Galtier, stand aber nur sieben Mal in der Startelf.

adk 18 Mai, 2023 11:19