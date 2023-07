Servette holt Gaël Ondoua zurück

Mittelfeldspieler Gaël Ondoua kehrt nach zwei Jahren bei Hannover 96 zu Servette zurück.

Der 27-jährige Kameruner unterschreibt in Genf ablösefrei für zwei Jahre mit Option. Ondoua lief bereits zwischen 2019 und 2021 für Servette auf. Nach seinem Wechsel zu Hannover 96 kam er in zwei Jahren zu insgesamt 29 Ligaspielen in der 2. Bundesliga. In der zweiten Spielzeit nahm er allerdings keine bedeutende Rolle mehr ein. Ab sofort läuft der Nationalspieler nun wieder für die Grenats auf.

psc 21 Juli, 2023 10:54