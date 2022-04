Gonzalo Higuain wird zum Jahresende zurücktreten

Der argentinische Torjäger Gonzalo Higuain tritt Ende dieses Jahres nach Aussage seines Vaters Jorge zurück.

Der 34-jährige Angreifer steht seit 2020 bei Inter Miami unter Vertrag. Die aktuelle MLS-Saison, in der er in bislang fünf Spielen zweimal getroffen hat, spielt Higuain noch fertig. Danach ist voraussichtlich Schluss. “Ich glaube nicht, dass er nach Argentinien zurückkehren wird. Er beendet dieses Jahr seine Karriere. Zumindest hat er mir gesagt, dass er in den Ruhestand geht. Er zieht sich zurück”, sagt sein Vater Jorge Higuain gegenüber “TNT Sports Argentina”.

Higuain begann seine Karriere bei River Plate. 2009 schloss er sich Real Madrid an, wo er während sechs Jahren erfolgreich auflief. Schliesslich folgte der Gang in die Serie A, wo er sowohl für Napoli, Juve wie auch Milan auflief und überall ein erfolgreicher Torjäger war. Zwischenzeitlich lief er auch noch für ein halbes Jahr bei Chelsea auf.

psc 5 April, 2022 13:45