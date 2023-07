Inter Miami-Besitzer Beckham von Messi-Entscheidung nicht überrascht

David Beckham wurde von der Ankündigung von Lionel Messi, dass dieser künftig für Inter Miami auflaufen will, nicht überrascht.

Der Mitbesitzer der MLS-Franchise plaudert gegenüber "The Athletic" aus dem Nähkästchen: "Vor ein paar Wochen bin ich aufgewacht und hatte etwa eine Million Nachrichten auf meinem Handy. Ich dachte: 'Was ist da los? Normalerweise bekomme ich nicht so viele Nachrichten'. Plötzlich höre ich, dass Leo sich entscheiden hat und ankündigt, dass er nach Miami kommt." Von der Nachricht wurde er also tatsächlich etwas überrumpelt, der Messi-Wechsel nach Miami war für Beckham aber dennoch "keine Überraschung", wie er ausführt: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, die besten Spieler nach Miami zu holen, egal zu welchem Zeitpunkt ihrer Karriere, dies tun würde. Dieses Versprechen habe ich unseren Fans gegenüber immer gegeben."

Für Beckham und seinen Verein sei die Messi-Ankunft aber auf jeden Fall sehr besonders, sagt der frühere englische Nationalspieler: "Wenn ich also höre, dass einer der besten Spieler - wenn nicht sogar der beste Spieler -, der alles gewonnen hat, der immer noch ein grossartiger Spieler ist, der immer noch jung ist und immer noch das tut, was er tut, für mein Team spielen will, ist das ein unglaublicher Moment für uns."

