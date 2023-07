Inter Miami bestätigt auch Transfer von Sergio Busquets

Nachdem Lionel Messi am Wochenende offiziell als neuer Spieler vorgestellt wurde, folgt auch das Engagement seines früheren Barça-Teamkollegen Sergio Busquets.

Der 35-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt beim Team aus Florida bis Ende 2025. "Wir sind sehr glücklich, jemanden mit Sergios Vita zu Inter Miami zu holen. Er ist einer der klügsten Spieler, die je in diesem Sport gespielt haben; er versteht das Spiel auf einem noch nie dagewesenen Niveau und hat Einfluss auf jede Facette des Spiels", kommentiert Miamis Sportdirektor Chris Henderson den Transfer und ergänzt: "Sergio ist ein Gewinner, eine Führungspersönlichkeit und ein Weltklasse-Talent, und wir freuen uns, dass er unsere Franchise repräsentiert." Busquets wird künftig also wieder gemeinsam mit Messi spielen.

Inter Miami liegt in der Easton Conference nach 22 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Auf das Duo wartet also einige an Arbeit.

Bienvenido BUSÍ 5️⃣ pic.twitter.com/ikp762vhTE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2023

psc 17 Juli, 2023 09:23