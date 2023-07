Inter Miami bestätigt Transfer: Alle Details zum Messi-Deal

Jetzt ist es endlich offiziell fix: Lionel Messi unterschreibt nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain bei Inter Miami in den USA.

Am Samstag gab Inter Miami die Verpflichtung von Lionel Messi bekannt. Der Vertrag des 36 Jahre alten Argentiniers läuft in Florida bis 2025. Am Sonntag wird der siebenfache Weltfussballer in Miami vorgestellt. Bei seinem neuen Klub wird der Weltmeister die Nummer 10 bekleiden.

"Ich freue mich sehr, den nächsten Schritt in meiner Karriere mit Inter Miami und in den Vereinigten Staaten zu beginnen", sagt Messi, der in Miami angeblich bis zu 60 Millionen Dollar pro Saison verdienen soll: "Dies ist eine fantastische Gelegenheit, und gemeinsam werden wir dieses wunderbare Projekt weiter ausbauen."

Man wolle "zusammenarbeiten, um die gesteckten Ziele zu erreichen, und ich freue mich sehr darauf, hier in meiner neuen Heimat mitzuhelfen", sagt Messi. Das Debüt des Starneuzugangs wird am kommenden Freitag (Ortszeit) erwartet. Dann trifft Miami im "Leagues Cup" auf den mexikanischen Klub Cruz Azul.

adk 16 Juli, 2023 10:56