Inter Miami startet mit Sieg und Messi-Assist in die neue MLS-Saison

Der 36-jährige Argentinier steuerte beim 2:0-Sieg gegen Real Salt Lake den Assist zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung bei. Messi spielte während 90 Minuten durch und führte sein Team als Kapitän an.

Ein erfolgreiches MLS-Debüt gelang Luis Suarez: Der frühere Barça-Teamkollege Messis lieferte den Assist zum 2:0 und spielte ebenfalls durch. Mit Sergio Busquets und Jordi Alba spielten noch zwei weitere frühere Barça-Stammkräfte.

New season, same Robert Taylor bangers 😏🔥

Messi ➡️ Taylor in behind the backline who finishes it to give us the lead 👏#MIAvRSL | 1-0 pic.twitter.com/ubPUrbChva

