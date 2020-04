Kein Profifussball mehr: Die Eredivisie wird abgebrochen

Das ist ein Paukenschlag: Die niederländische Eredivisie wird in dieser Saison definitiv nicht mehr fortgesetzt. Bis zum 1. September sind keine Profifussball-Spiele möglich.

Dies teilte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend mit. Nur wenige Stunden nach der Empfehlung der UEFA, die nationalen Ligen versuchen zu Ende zu spielen. Soweit kommt es in den Niederlanden nicht. Weder in der Eredivisie noch in der zweithöchsten Liga.

Das Verbot für alle “genehmigungspflichtigen Veranstaltungen”, zu denen auch Fussballspiele zählen, galt ursprünglich bis am 1. Juni und wurde nun bis zum 1. September verlängert.

Ob in der Eredivisie nun ein Meister gekürt wird, ist unklar. Derzeit führt Ajax Amsterdam die Tabelle an.

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen ⤵️https://t.co/6zEU7DuUlR#alleensamen pic.twitter.com/ZPdeAag4wo — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) April 21, 2020

psc 21 April, 2020 20:24