Bayern-Star Daley Blind schreibt Geschichte

Daley Blind hat im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft etwas vollbracht, dass neben ihm nur acht Nationalspieler vollbracht haben: 100 Länderspiele für die Elftal.

Am Freitag verlor die Niederlande im ersten Spiel der EM-Qualifikation zwar deutlich mit 0:4 in Paris gegen Frankreich, doch für Daley Blind war es dennoch ein besonderes Länderspiel. Der Defensivspieler, der seit Januar beim FC Bayern in der Bundesliga unter Vertrag steht, knackte die Marke von 100 Auftritten für die Niederlande.

Neben dem 33-Jährigen schaffte dies kein noch aktiver Nationalspieler. Sondern nur Phillip Cocu (100), Robin van Persie (102), Dirk Kuyt (104), Giovanni van Bronckhorst (106), Rafael van der Vaart (109), Frank de Boer (112), Edwin van der Sar (130) und Wesley Sneijder (134) – die ihre Karrieren aber bereits beendet haben.

adk 26 März, 2023 18:07