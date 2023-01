Nations League-Halbfinals: Spanien und Italien treffen aufeinander

Die UEFA hat die Halbfinals für das Final Four-Turnier der Nations League ausgelost.

Demnach treffen im kommenden Juni Spanien und Italien sowie die Niederlande und Kroatien aufeinander. Das Finalturnier findet zwischen dem 14. und 18. Juni statt und wird in den Niederlanden ausgetragen. Jeweils zwei Spiele finden in Rotterdam und deren zwei in Enschede statt. Es wird in jedem Fall einen neuen Sieger geben: Die zwei bisherigen Austragungen gewannen Frankreich und Portugal.

The 2023 #NationsLeague Finals! 🇳🇱🇭🇷🇪🇸🇮🇹 Who will go all the way? pic.twitter.com/K53XCIVHx4 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 25, 2023

psc 25 Januar, 2023 11:24