Van Persie über van Gaal: Einst schlug er mich

Robin van Persie erlebte Louis van Gaal als Trainer sowohl in der niederländischen Nationalmannschaft als auch bei ManUtd. Nun offenbart er, dass er einst sogar eine Ohrfeige von ihm bekam.

Dass Trainer handgreiflich werden, gehört eigentlich ganz und gar nicht zum professionellen Umgang mit den Spielern. Louis van Gaal sei Robin van Persie zufolge dennoch einst die Hand ausgekommen.

Im WM-Viertelfinale 2014 gegen Costa Rica wollte sich der Stürmer in der Verlängerung nicht von van Gaal auswechseln lassen. “Er konnte das sehen und rauchte schon aus den Ohren”, erinnert sich van Persie im Buch “LVG – The Manager and the Total Person” über seinen damaligen Trainer zurück.

“Als das Spiel vorbei war und wir uns in der Nähe der Seitenauslinie versammelten, stand er neben mir und plötzlich schlug er mich”, erzählt der Angreifer. “Mit der flachen Hand schlug er mich und sagte wütend: ‘Tu mir das nie wieder an’. Ich habe ihn nur fassungslos angesehen.”

Völlig überraschend kam die Aktion van Gaals für van Persie aber nicht, passte sie nicht irgendwo zu den Charakteristika des 68-Jährigen: “Manchmal umarmt er dich als Spieler und manchmal kann er dich schlagen.”

Im Anschluss an die Nationalmannschaft arbeiteten beide nochmal bei Manchester United zusammen. Dort hat van Gaal dafür gesorgt, dass van Persie letztlich zu Fenerbahçe ging.

adk 24 Mai, 2020 16:06