Marcelo schließt sich Olympiakos an

Ex-Real-Kapitän Marcelo hat einen neuen Verein gefunden. Bereits am späten Freitagabend gab der griechische Meister Olympiakos Piräus die Verpflichtung des Brasilianers bekannt.

Der 34-Jährige Linksverteidiger was zuletzt vereinslos und verstärkt nun Olympiakos bis Ende der Saison 22/23. Der Vertrag beinhaltet zudem eine Option für eine weitere Saison. Marcelo hatte Real Madrid nach über 15 Jahren im Sommer verlassen. Insgesamt absolvierte der Linksverteidiger 545 Partien für die „Königlichen“, mit Karim Benzema stand nur ein Legionär noch häufiger für Real auf dem Platz. Beim griechischen Rekordmeister tritt Marcelo erstmals in seiner Laufbahn in der Europa League an.

soe 3 September, 2022 10:23