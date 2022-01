Rückkehr in die Premier League: Brentford verhandelt mit Christian Eriksen

Christian Eriksen könnte in Kürze ein Comeback in der Premier League geben: Der dänische Profi steckt in Verhandlungen mit dem FC Brentford.

Der Premier League-Aufsteiger hat dem 29-jährigen Mittelfeldprofi ein konkretes Angebot vorgelegt, wie “The Athletic”-Journalist Jay Harris berichtet. Demnach soll Eriksen erst einmal bis im Sommer verpflichtet werden. Danach bestünde eine Option für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Eriksen hat seinen Vertrag bei Inter Mailand im Dezember aufgelöst, nachdem es ihm nach der Einsetzung eine Defibrillators im Anschluss an seinen Herzstillstand an der EM im vergangenen Jahr nicht mehr gestattet ist, in Italien als Fussballprofi zu spielen. Die Premier League kennt er aus seiner Zeit bei Tottenham von 2013 bis 2020 bestens.

psc 17 Januar, 2022 13:26