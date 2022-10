EURO 2024: Auf diese Teams trifft die Nati in der Qualifikation

Am Sonntag wurden in Frankfurt am Main die Gruppen für die Qualifikation zur EURO 2024 ausgelost. Nun ist auch bekannt, auf wen die Nati trifft.

Die EURO 2024 findet in Deutschland statt. Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 wird in zehn deutschen Städten um den EM-Pokal gespielt. Doch ehe das Teilnehmerfeld abseits des bereits gesetzten Gastgebers feststeht, müssen sich die Nationen erst einmal qualifizieren. Zwei Länder pro Gruppe qualifizieren sich, anschliessend gibt es sogar noch die Chance über die Playoffs. Die Nati bekommt es in Gruppe I mit Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus und Andorra zu tun.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern

Gruppe B: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

Gruppe E: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer Inseln, Moldawien

Gruppe F: Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland

Gruppe G: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien; Litauen

Gruppe H: Dänemark, Finnland, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

Gruppe I: Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus, Andorra

Gruppe J: Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein

adk 9 Oktober, 2022 13:01